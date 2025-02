Lazio, Rambaudi: "Lotta Champions? La squadra non ha pressioni, lotterà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'eliminazione di Atalanta e soprattutto Milan, in attesa del risultato della Juventus, rischiano di complicare la corsa Champions per la Lazio. Con le dirette pretendenti senza impegni europei, le forze saranno tutte concentrate sul campionato, senza considerare che le loro eliminazioni hanno dato un duro colpo al ranking UEFA dell'Italia, che ora può solo sperare in un miracolo per il quinto posto per la prossima Champions.

Chi è sereno in merito è però Roberto Rambaudi, che a Radiosei si espresso così: "Corsa al quarto posto? Se la Lazio fa ciò che sa fare, lotterà fino all’ultimo per questo obiettivo. Juventus e Milan senza quarto posto parleranno di fallimento. La Lazio è cresciuta ma non ha questa pressione, come le altre, di ottenere il traguardo a tutti i costi. La Lazio ha ampi margini di miglioramento e la batosta di ieri dell’Atalanta potrebbe influire negativamente sul loro campionato".