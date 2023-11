Lazio, Rocchi sul rigore di Immobile: "Fallo fortuito ma chiaro"

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata odierna, in diretta dal Centro VAR di Lissone, si è tenuto un nuovo Webinar Tecnico Arbitrale in cui è intervenuto anche il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi che ha così commentato il rigore concesso alla Lazio contro la Salernitana per il fallo di Gyömbér su Immobile.

"Un passaggio complesso perché non c’è la classica sequenza di pallone-attaccante-difensore, ma il pallone è avanti e il difensore e l’attaccante sono rivolti con la schiena verso la porta quindi tendenzialmente è un fallo che si fischia con molta difficoltà. In realtà in questo caso il giocatore della Salernitana commette, in maniera fortuita, un fallo chiaro sull’attaccante costringendo l’arbitro a fischiare il rigore dopo l’on-field review", queste le sue parole.