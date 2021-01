Lazio - Roma, Cagni: "Fonseca non sa leggere le partite"

La diciottesima giornata di Serie A sta volgendo al termine. Questa sera Cagliari-Milan chiuderà il programma. È stato un weekend importante specialmente per Lazio e Inter che hanno vinto gli scontri diretti rispettivamente contro Roma e Juventus. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Gigi Cagni ha detto la sua sul campionato: "Si sta tornando a un calcio semplice, di verticalizzazioni, cross, intensità. Il possesso palla senza tiri ha davvero rotto le scatole. Comincio ad annoiarmi meno. Atalanta, Verona, Inter, Lazio fanno così, finalmente si vede qualcosa di diverso. Poi dico che Fonseca non sa leggere le partite. Neanche Pirlo lo sa fare, ma lui non è ancora un allenatore, lo è solo sulla carta. Deve continuare a sbagliare, per crescere".