Lazio - Roma, Zago: "Ai miei tempi ci giocavamo lo scudetto"

Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma e attuale allenatore del Kashima Antlers, ha rilasciato un'intervista a Leggo in cui ha parlato del derby della Capitale e non solo. Di seguito le sue parole: “E’ una sfida affascinante, dura come piace a me. Ai miei tempi Roma e Lazio erano grandi squadre, quasi ogni anno lottavano per lo scudetto. Però seguo Fonseca e devo dire che quest’anno sta facendo bene in un campionato più difficile vista la sorpresa Milan e la forza di Juve, Inter e Atalanta. La Roma può lottare fino alla fine e arrivare a vincere lo scudetto”.