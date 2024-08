Lazio, Rovella: "Io come Modric? Un po' esagerato. È il mio idolo e..." - VIDEO

Rovella e il suo idolo. Negli studi della Panini, il centrocampista della Lazio ha parlato di Luka Modric, da sempre sua fonte di ispirazione, e delle voci che spesso lo hanno accostato a lui. Questo è ciò che ha detto: "Se posso diventare come Modric? È un po' esagerato (ride, ndr.). Però sicuramente lui è il mio idolo, ho sempre guardato i suoi video prima delle partite anche per caricarmi e per provare a copiare qualche sua giocata. Io credo che lui sia inarrivabile, negli ultimi anni è stato incredibile. Sembra che più invecchi e più diventa forte. Modric è pazzesco".