Lazio, Sabatini: "Isaksen mi piace, Tchaouna mi fa rabbia. E su Dia pensavo..."

All'indomani del derby, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Walter Sabatini che oltre a analizzare la partita della Lazio si è soffermato anche su alcuni singoli. Le sue parole: "Isaksen adesso è diventato cattivo, mi piace vederlo così e mi faceva rabbia non vedere in lui quella determinazione che ti permette di diventare un grande calciatore. Ora ce l’ha. Tchaouna? Sono arrabbiato, è un giocatore che gioca col freno a mano tirato. Ha qualità assoluta, deve essere più arrogante nel gioco. È un ragazzo in gamba, ma si deve dare una svegliata perché la maglia della Lazio va onorata in un’altra maniera come sta facendo Isaksen. È più facile che gli tirino fuori qualcosa i compagni di squadra, come Guendouzi e Rovella, più che l’allenatore. Sono certo che l’allenatore e il ds Fabiani possano riuscirci al meglio”.

“Dia è un finalizzatole, deve fare gol altrimenti è un giocatore normale. Sono meravigliato, pensavo facesse di più però le partite importanti la Lazio le deve ancora giocare e vincerle. Ieri la partita non è stata così grigia come ho sentito dire, a me è piaciuta molto. Belahyane? È un bel giocatore, ma ieri non l’ho visto entrare bene però significa poco perché il derby non è mai facile. Dele - Bashiru? Si è un po’ tranquillizzato, un po' troppo. Dovrebbe continuare a giocare il suo calcio fiero".

“Fabiani? Guardo la squadra che ha messo in campo e i giocatori che ha preso, ha fatto un ottimo lavoro. Merita di lavorare nella Lazio, ha fatto sempre le categorie basse e ha fatto un ingresso trionfale in Serie A e se lo merita”.

“Corsa Champions? Eccezionale, bellissima. Tante squadre che combatteranno, è la prima volta forse che capita una griglia come questa. È una lotta grande, bella”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE