Lazio - Sampdoria, Flachi: "Dipenderà tutto dai biancocelesti. Inzaghi? Grande trascinatore"

Lazio - Sampdoria sarà l'anticipo del sabato di Serie A. Le squadre scenderanno in campo all'Olimpico alle ore 15:00 e Francesco Flachi, ex attaccante doriano, si è espresso sulla gara e sui biancocelesti. Queste le sue parole a Calciomercato.com.

SULLA LAZIO - "La Lazio secondo me è una buonissima squadra. Una delle sue caratteristiche migliori è l’unione dello spogliatoio, che credimi è tanta roba. Hanno grande sintonia, grazie alla quale si va oltre le difficoltà. Chi mi entusiasma di più? Bè, c’è Milinkovic che è un grande giocatore. C’è Ciro (Immobile, ndr) che ha una media di 30 gol all’anno. Poi Luis Alberto lasciamo proprio stare, lui veramente tanta roba, e pensare che il primo anno non aveva convinto. Senza dimenticare il direttore d’orchestra. Con Simone (Inzaghi, ndr) ho avuto il piacere di giocarci. Una persona simpaticissima e umile, ma credimi, se mi avessero detto che sarebbe diventato così bravo non ci avrei mai creduto (ride, ndr). È un gran trascinatore, gli faccio tanti complimenti”.



LA PARTITA - “Dipenderà tutto dalla Lazio. Se sarà concentrata e non penserà alla Champions League farà bene. Con la mentalità giusta i biancocelesti sono difficili da battere per tutti. Ripeto, dipenderà tutto dalla testa”.



PASSATO - “Vicino alla Lazio in passato? Alla Lazio no, ma ho rischiato di venire due volte nella capitale, sponda Roma. La prima volta nel ’99 con Sensi e la seconda volta nel primo periodo di Spalletti che mi voleva come vice Totti, ma non se ne fece nulla”.