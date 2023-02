Lazio, Sarri è una furia con la Uefa: “Così non c’è rispetto"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio accede agli ottavi di finale di Conference League. Una gara difficile quella contro il Cluj su un campo al limite del giocabile ma che i biancocelesti hanno saputo ben interpretare non permettendo ai padroni di casa quasi di fare un tiro in porta. Al termine della gara il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La partita era ingiocabile quindi siamo stati bravi a trovarci dentro uno sport simile al calcio che non era calcio. Il campo era vergognoso, quando si parla di Uefa sento sempre parlare di rispetto ma loro non hanno rispetto dei giocatori e del gioco del calcio. La nota di merito ai miei per l’applicazione e la dedizione, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grandissima difficoltà, Dispiace non averla vinta perché le occasioni le abbiamo avute.

Stasera qualcuno dei ragazzi più giovani ha fatto bene, come Gila. Se possiamo competere su due fronti? E’ da vedere dobbiamo essere fortunati a livello di assenze. Questa sera avevamo troppi assenti ma chi ha giocato ha dato quella che doveva dare. Vecino regista? Sapendo come giocavano loro e vedendo il campo è stata una logica conseguenza, c’era bisogno di un giocatore fisico.

Chi recupera per lunedì? Non lo so, bisogna tornare a Formello fare riunione con i medici, spero che chi viene da attacchi influenzali sia recuperato".

LUIS ALBERTO - “Chi ha fatto un passo verso l’altro? L’ha fatto Luis perché ha iniziato ad allenarsi come dico io”.

OTTAVI - "Squadre da evitare? Non so neanche chi c’è in questo momento, non ho le idee chiare su quello che complessivamente potremo andare a trovare”.

Il tecnico è intevenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo giocato uno sport simile al calcio, ma questo non è calcio. La Uefa parla sempre di rispetto, ma questo non mi sembra rispetto per il calcio e i calciatori. Forse ha un grande rispetto a livello economico”

VECINO - “Sapendo come giocano loro e vedendo il campo ieri, capendo subito l’impossibilità di uscire col nostro palleggio è chiaro che si fa un altro tipo di scelta. Li ci sarebbe stato da lottare su tanti palloni sporchi e alti e abbiamo fatto questa scelta per questa partita”

DIFESA - “Gila e Casale? Secondo me hanno fatto una buona partita tutti e due. Quando ti abitui a un compagno di reparto e a una posizione, poi quando cambi nella fase iniziale della partita uno scompenso lo provi. Tra i due, visto che sta giocando con più continuità, ho preferito mettere in difficoltà Casale. Clamorosa situazione di Gila sul gol? Raramente ho visto delle situazioni del genere, siamo soddisfatti della qualificazione. In queste partite in cui non si gioca neanche a calcio l’unico obiettivo rimane quello. Ci dispiace non averla vinta perché abbiamo avuto diverse occasioni per farlo. Puoi trovare partite scorbutiche, ma un campo peggio di questo è dura"

RECUPERI - "Vediamo domani quando siamo a Formello le condizioni dei ragazzi che hanno avuto gli attacchi influenzali per vedere se sono recuperabili, poi abbiamo speranze per pedro e aspettiamo l'ultimo controllo per Romagnoli"