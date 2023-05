Lazio, Sarri: "L'obiettivo di oggi è uno. Mi piacerebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

Parla mister Sarri nel pre partita di Lazio-Cremonese. Queste le sue parole a DAZN: "L’obiettivo oggi è blindare il terzo posto per andare all'attacco del secondo. La mentalità deve essere questa. L’obiettivo raggiunto presuppone il porsi subito un altro obiettivo. Siete andati oltre le aspettative? Siamo andati oltre in una stagione difficile. Rimane il rammarico delle coppe europee, però in campionato siamo andati oltre. Ultima in casa e sold out, oggi te la godi un po'? Mi piacerebbe fare risultato senza essere superficiali da pensare che sia scontato".