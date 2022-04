Lazio-Sassuolo, Nosotti: “Europa difficile per Dionisi. Milinkovic? Uno dei più forti in Europa”

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio-Sassuolo sarà sicuramente uno dei match più interessanti del sabato di Serie A tra due delle squadre che offrono un calcio molto propositivo. Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha analizzato così il match dell'Olimpico ai microfoni di Sassuolonews: "I neroverdi si presentano a Roma con 11 punti nelle ultime 5, una media di oltre 2 punti. Affronteranno una squadra che ha un grande attaccante e grandi mezzali. Milinkovic-Savic anche in Europa è uno dei più forti. Non so se l'Europa sia possibile per il Sassuolo come assoluto traguardo non sarebbe corretto e giusto ma credo che possa guardarsi intorno e possa provarci, non sono lontane queste squadre. Ha trovato un allenatore che ha trasmesso subito le sue idee. Il Sassuolo ha i punti, le prestazioni, valorizza i giocatori, se venisse l'Europa tanto meglio ma bisogna fare benissimo da qui alla fine che significa anche non giocare bene e fare tutti i punti che è possibile fare. Non è l'Europa o non l'Europa, è il fatto di giocare con questa continuità, c'è stato un momento in cui i neroverdi avevano 13 giocatori a disposizione e questo va messo sul piatto della bilancia".