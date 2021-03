Lazio, Saurini: "Biancocelesti in corsa per la Champions solo se..."

La Lazio al momento è distante dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League. I biancocelesti sono a 6 punti dall'Atalanta, squadra che al momento occupa il quarto gradino della graduatoria, ma c'è ancora la gara contro il Torino da recuperare. In merito a questo, l'ex attaccante Giampaolo Saurini a TuttomercatoWeb.com ha detto: "Se la Lazio batte il Torino nel recupero torna in corsa per la Champions. E deve affrontare ancora il Napoli. Il quarto posto se lo gioca con Roma, Atalanta e i partenopei, perchè non credo ad un crollo della Juve".