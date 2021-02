Lazio, secondo ko consecutivo in trasferta: ecco da quanto non accadeva

La Lazio, dopo la sconfitta netta con il Bayern Monaco, cade anche con il Bologna. Un ritorno al campionato negativo, una gara che i biancocelesti non sono mai riusciti a rimettere sui binari giusti. Un'altra trasferta da ko, dopo quella con l'Inter disputata il 14 febbraio e persa per 3 a 1. Come riporta Lazio Page, la Lazio non perdeva due trasferte consecutive in Serie A da settembre 2019: quella volta i risultati negativi arrivarono con la Spal (2 a 1) e con l'Inter (1 a 0).