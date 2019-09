Lazio, sei studenti premiati con la borsa di studio Gian Chiarion Casoni all'Olimpico

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Genoa c'è stato il tempo per una piccola parentesi dedicata agli atleti e studenti under 14 della Polisportiva Lazio vincitori della borsa di studio Gian Chiaron Casoni: come riporta il sito ufficiale del club, la borsa di studio dedicata all'ex presidente della Lazio consentirà ad un ragazzo under 14 di ciascuna sezione della Polisportiva, scelto con criteri meritocratici, "di praticare la propria disciplina per la prossima stagione sportiva". Per la sezione calcio è stato lo stesso Claudio Lotito a premiare Pietro Petronzi, mentre gli altri vincitori sono Alessia Corrente per la sezione nuoto, Angelo Nenni per la sezione pallanuoto, Emanuele Bellini per la sezione pallamano, Lucia Grassia per la sezione pallavolo e Federico Bonelli per la sezione scacchi.

