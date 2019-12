Lazio, si è spento Attilio: un grande tifoso biancoceleste

Un seggiolino vuoto in più, una grande voce in meno a riempire l'Olimpico. Come si è tristemente appreso dai social, Attilio Nardi, tifoso laziale noto a tanti nel mondo stadio, è venuto a mancare questa mattina. Da qualche tempo lottava contro un male che l'ha portato via alle sue due famiglie. Con la seconda, la Lazio, era felicemente sposato. Nella “gioia di una vittoria, speranza dopo una sconfitta”, scriveva solo pochi giorni fa per commentare lo striscione a lui dedicatogli dalla Curva Nord: “Attilio non mollare!”. Non lo farà mai, il suo seggiolino si è spostato solo un po' più in alto. La sua voce riecheggerà insieme a quella di altre migliaia al grido di “Forza Lazio!”.