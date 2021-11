Lazio, Siviglia: "A Napoli sono mancate determinazione e consapevolezza"

“I quattro gol di scarto secondo me non rispecchiano il reale valore delle squadre“. Questo è il pensiero di Sebastiano Siviglia sulla partita giocata ieri sera al 'Maradona' tra Napoli e Lazio. I padroni di casa hanno surclassato i biancocelesti, ma questa sconfitta, per l'ex difensore intervistato da Notizie.com, non modifica le qualità che ci sono all'interno della rosa laziale: “La Lazio non era una squadra di fenomeni quando ha battuto l’Inter e non è una squadra di bidoni dopo aver perso a Napoli. La sconfitta in una trasferta del genere ci sta, il problema è come è arrivata“.

MANCANZA DI CONVINZIONE - “Ci possono stare gli inciampi, ma bisogna guardarsi allo specchio e capire cosa non sia andato. Il Napoli ogni tiro che faceva la palla andava dentro. Per diventare una grande squadra serve convinzione. Sono mancate determinazione e consapevolezza nei propri mezzi“.

BLACKOUT COLLETTIVO - “Sono gli stessi calciatori che hanno battuto l’Inter, che hanno vinto il derby, che stavano per battere l’Atalanta in trasferta. Penso che sia una questione di mentalità. Certo questi blackout rallentano il percorso di apprendimento della nuova Lazio di Sarri“.