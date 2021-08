Lazio - Spezia, Acerbi all'intervallo: "Non dobbiamo abbassarci, loro corrono e hanno fisicità"

Si conclude il primo tempo all'Olimpico, Lazio in vantaggio per 3-1 grazie ad una tripletta di Ciro Immobile. All'intervallo Francesco Acerbi ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Sarri ci chiede di non abbassarci e attaccare, tenere un equilibrio in campo. Il rischio è di prendere il contropiede perché l'avversario corre, ha fisicità e gioca uomo contro uomo. Dobbiamo difendere tutti insieme. È divertente e faticoso allo stesso tempo, siamo alla seconda giornata e da un mese insieme ma stiamo facendo ottimi progressi".