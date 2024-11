Lazio, Tavares: "Nazionale? Ci penso ma non è un'ossessione"

Non solo Marco Baroni. Alla vigilia dell'importante sfida contro il Porto anche Nuno Tavares è intervenuto in conferenza stampa. Il portoghese, autore fin qui di una stagione importante, tra i vari temi ha parlato anche della possibilità di una convocazione da parte del Portogallo: "Il mio arrivo qui è stato reso facile dal gruppo fantastico e di grande qualità. Loro credono in me e io credo in loro. Senza la squadra e lo staff i miei numeri non sarebbero quelli. La Nazionale? Ci penso, ma non è un pensiero costante. Sto giocando in una grande club con continuità. Se succede bene, sennò lo accetto con naturalezza", queste le sue parole.