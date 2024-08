Lazio, Tchaouna: "C'è una cosa di questa squadra che mi ha stupito"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal centro sportivo di Formello è intervenuto il nuovo acquisto Loum Tchaouna per rispondere alle domande dei cronisti presenti e presentarsi al nuovo ambiente biancoceleste. L'esterno francese ha voluto sottolineare la propria soddisfazione dell'essere arrivato alla Lazio, evidenziato un aspetto che in particolar modo lo ha colpito: "Essere qui come avversario e come compagno di squadra è diverso. Ho affrontato la Lazio, la prima volta non ho giocato, la seconda è stata una partita speciale. Ho visto uno spirito combattivo in campo, penso che grazie all'aiuto dello staff potremo crescere tutti".