Lazio - Torino, pericolo diffidati: ecco i calciatori a rischio per il Milan

La Lazio di Maurizio Sarri è in piena corsa per l'Europa. La vittoria con il Genoa permette ai biancocelesti di rimanere incollati al treno con le altre e da adesso alla fine della stagione non sono ammessi passi falsi. Attenzione massima, gestione delle energie ed evitare sciocchezze: è una lotta punto a punto e nessun dettaglio va trascurato. Proprio per questo motivo l'elenco dei diffidati va tenuto d'occhio. Sono tre i calciatori di Maurizio Sarri a rischio squalifica: Patric, Luiz Felipe e Marusic al prossimo giallo saranno costretti allo stop. Sabato all'Olimpico arriverà il Torino in un match importante che precede una supersfida come quella con il Milan, sempre da giocare davanti al proprio pubblico. Tra i rossoneri, impegnati venerdì contro il Genoa, dovranno fare attenzione Brahim Diaz e Romagnoli.