Lazio, Tramezzani sullo Scudetto: "La squadra è con Inzaghi, può arrivare in fondo"

Anche Paolo Tramezzani crede nella Lazio per lo Scudetto. Intervenuto a Radio Sportiva, l'allenatore ha parlato così delle possibilità che ha ognuna delle tre contendenti al titolo: "Credo la Juve resti la favorita grazie alla sua esperienza. Il gioco che Sarri ha proposto a Napoli forse non lo vedremo mai, ma a livello individuale i bianconeri hanno dei giocatori che nelle partite determinanti sanno fare differenza. La Lazio è un gruppo unito che si ritrova attorno al suo allenatore, Simone Inzaghi: per questo ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Anche l'Inter ha tante componenti per tenere botta, in primis proprio Conte".

