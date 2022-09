Lazio, trent'anni fa iniziava l'avventura di Gascoigne in biancoceleste

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Era il 27 settembre del 1992 quando sul prato dello Stadio Olmpico di Roma scese in campo, per la prima volta con la maglia della Lazio, Paul Gascoigne: un talento tanto atteso quanto amato dai tifosi. Quel giorno la Lazio allenata da Dino Zoff affrontava il Genoa, nel match valevole per la quarta giornata di Serie A: "Gazza", come era soprannominato, restò in campo 46', prima di essere sostituito da Sclosa, e assistette ai due gol (Gregucci per la Lazio e Padovano per il Genoa) dalla panchina. Quella sarà la prima delle quarantasette presenze di Gascoigne con la maglia biancoceleste in tre anni di permanenza nella Capitale. Quella partita fu l'inizio di una bellissima storia d'amore, seppur tormentata dalla sfortuna degli infortuni, tra il talento inglese e i tifosi della Lazio che, ancora oggi, esprimono il proprio amore nei suoi confronti.