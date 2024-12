Lazio, Trevisani sul Lecce: "Grande partita contro una squadra che..."

Riccardo Trevisani, noto giornalista, è tornato sulla sfida tra Lecce e Lazio. Nel particolare, ha parlato dell'ottima gara dei salentini e della prova di forza dei biancocelesti durante l'ultimo episodio di Fontana di Trevi, programma di Cronache di Spogliatoio. Ecco di seguito le sue parole: "Mi sta piacendo il Lecce di Giampaolo, non me l'aspettavo. Non l'avrei preso in corsa, per il momento sta facendo bene e va sottolineato. Anche con il lancio di alcuni giocatori come Berisha, che prima non giocava. Ha fatto una partita grandiosa contro la Lazio. Oggi è importantissimo perdere un giocatore. Non solo lo perdi per espulsione nel primo tempo, ma vai subito dopo in svantaggio. Ha la forza di pareggiare, prende un gol sfigato nella dinamica e dopo ha quasi la forza di pareggiare di nuovo. Ha fatto una grandissima partita ma non è bastata perché la Lazio ha delle cose veramente da grande quadra quest'anno".