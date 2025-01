Lazio, troppi gol subiti? Baroni fa chiarezza in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

La sua Lazio perde dopo venti minuti il derby contro la Roma. Pellegrini e Saelemaekers sono artefici di un uno-due che stende i biancocelesti ed evidenzia alcuni limiti sui quali c'è assoluto bisogno di lavorare per costruire il futuro. Tra questi, sicuramente, anche quelli difensivi sui quali si è espresso in conferenza stampa Marco Baroni:

"Troppi gol subiti? Ci dispiace, siamo i primi a essere mortificati e dispiaciuti per il risultato. Ma non dobbiamo perdere la nostra identità, mai. Nel secondo tempo se andiamo a vedere i numeri, la squadra ha sviluppato qualcosa. Ovvio poi che si guarda il risultato. Noi giochiamo con ritmo, attacchiamo sugli esterni. Nel primo tempo non l'abbiamo fatto ed eravamo prevedibili".