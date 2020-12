Lazio, un 2020 da record: ecco i primati raggiunti dai biancocelesti in questo anno solare

Si sta per chiudere il 2020 ed è arrivato il classico momento dei bilanci. Per la Lazio questo è stato un anno speciale, in cui si è raggiunta la qualificazione ai gironi di Champions League dopo anni ed è stata riscritta la storia ultracentenaria del club. La "banda Inzaghi" è entrata negli annali biancocelesti per aver superato due record storici: quello delle vittorie consecuive e quello delle imbattibilità. Come riporta l'Agenzia Ufficiale, Immobile & Co. sono arrivati a 11 successi consecutivi, battendo il precedente record di Eriksson del 1998/99 (9 vittorie consecutive). Riguardo i risultati utili consecutivi, il primato da battere era quello di Eriksson di 17 vittorie consecutive. La Lazio in quest'anno è riuscita a raggiungerne 21, con la striscia iniziata il 25 settembre 2019 e terminata il 24 giugno 2020. Il prossimo anno Inzaghi e i suoi cercheranno di migliorare quanto fatto in questo 2020 pieno di gioie per i biancocelesti.