Lazio, un solo precedente contro squadre danesi: ecco di quale si tratta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviato nel migliore dei modi il successo contro il Verona, la Lazio si rituffa in Europa League dove affronterà il Midtjylland. È il primo storico confronto tra i due club che mai prima d'ora si sono affrontate in match ufficiali. In generale la Danimarca è una terra semisconosciuta per la compagine romana che in una sola circostanza ha incrociato una formazione danese, ovvero il Copenaghen. Il confronto risale ai preliminari di Champions League 2001/2002 quando l'allora squadra di Zoff riuscì a centrare la qualificazione alla massima manifestazione continentale. L'andata al Parken si concluse con una sconfitta per 2-1 ribaltata poi nella partita di ritorno allo Stadio Olimpico conclusasi con il punteggio di 4-1. Dunque, un bilancio in perfetta parità che l'aquila ha voglia di rimpolpare in maniera positiva.