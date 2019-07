Lazio, una classifica mette i biancocelesti nella top 50 dei migliori club mondiali

La Lazio è nella top 50 dei migliori club mondiali, lo riporta il sito “FiveThirtyEight”. Analizzando le prestazioni offensive e difensive di tutti i club a livello professionistico, infatti, il portale ha stilato una classifica in continuo aggiornamento attualmente composta da 636 squadre di tutto il mondo. I criteri con i quali si posizionano i club nella graduatoria sono due: ovvero il numero di gol che ogni squadra segnerebbe, o subirebbe, in un match ipotetico disputato a campo neutro contro un avversario di medio livello. Combinando i valori di gol segnati e subiti si crea l'indice SPI (Soccer Power Index). Secondo questo valore, dunque, i biancocelesti si piazzano al 47° posto assoluto, 7° squadra italiana dietro a: Milan (42°), Roma (41°), Napoli (18°), Juventus (15°), Inter (14°) e Atalanta (11°). Il gioco spumeggiante del club bergamasco – miglior attacco della scorsa Serie A con 76 gol – vale alla squadra di Gasperini il primato tra le squadre del Bel paese, ma il terzo posto tricolore della Juventus non è l'unica sorpresa. Tra le underdog si può scovare l'Eibar al 19° posto assoluto (gli spagnoli sono arrivati dodicesimi nella scorsa Liga), così come squadre del calibro di Krasnodar, Young Boys, Leganés o PAOK Salonicco che precedono Lazio, Milan e Roma in classifica. La prima squadra non europea presente è invece il Palmeiras (45°). Infine, la Spagna è il paese più rappresentato in top 20 con cinque club, seguita da Italia e Inghilterra con 4. Ed è proprio della Premier League la squadra in testa alla classifica: il Manchester City. Di seguito, ecco la graduatoria comprensiva dei primi 20 posti.

