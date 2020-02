Lazio, Wilson: “Questa squadra come nel '74, Inzaghi e Maestrelli...” - VD

Non è un campionato come tutti gli altri. Non sarà un Lazio - Inter come tutti gli altri, questo ha il dolce profumo dello Scudetto. Sogno che la squadra di Inzaghi brama tacitamente, mentre parla di Champions League. Ma questa sera non c'è classifica, come dice Pino Wilson. E le analogie con la sua Lazio del '74, quella del primo Scudetto, si sprecano: “È una partita di grandissimo spessore, il punto di classifica che separa Lazio e Inter scompare in serate come questa. La squadra di Inzaghi assomiglia a quella del '74. Chi vince è l'anti-Juve? È troppo presto per dirlo...”. (CLICCA QUI PER GUARDARE L'INTERVISTA INTEGRALE A PINO WILSON)