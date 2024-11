Lazio, Zaccagni a LSC: "Felice di aver aiutato la squadra, questa è la nostra identità"

È tornato in campo ed è sttao subito decisivo con il calcio di rigore che ha di fatto regalato alla Lazio il successo contro il Cagliari. Al termine della sfida il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha così commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Rigore? Era importante perché in quel momento era determinante, sono contento di aver aiutato la squadra in un momento decisivo. Questa deve essere la nostra identità, il mister ci trasmette questo durante la settimana e noi lo mettiamo in campo".

DEDICA - "La dedica va a Flavio che è venuto a mancare questa settimana, era un grandissimo tifoso, e a tutta la sua famiglia".

CAGLIARI - "Sapevamo che il Cagliari è una squadra che lotta su ogni pallone, è stata una partita maschia ma ne siamo venuti fuori da squadre e abbiamo portato a casa i tre punti".

PORTO E MONZA - "Non molliamo di un centimetro ma prima prepariamo la gara contro il Porto, poi penseremo al Monza".