Ledesma rivela: "Sono innamorato della Lazio. Allenarla? Prima devo..."

L'ex centrocampista biancoceleste Cristian Ledesma ha parlato ai microfoni di Tiempo Deportivo soffermandosi sulla sua vita da allenatore e sulla possibilità, un giorno, di sedersi anche sulla panchina della Lazio. Ecco cosa ha detto a riguardo: “Sto facendo il mio secondo corso da allenatore in Italia, che mi permette di allenare qualsiasi categoria giovanile professionistica e una Serie C. Ho un'accademia di calcio che abbiamo creato un anno e mezzo fa. Sto anche allenando una squadra di un'università molto importante qui in Italia che gioca in quinta divisione. Mi sto divertendo e voglio fare il secondo corso. La mia idea è quella di continuare a formarmi come allenatore, di non lasciare da parte la piccola scuola calcio. Abbiamo 260 ragazzi, dobbiamo continuare a crescere, cercare di costruire qualcosa di importante per questi ragazzi e formarmi come allenatore”.

"Lazio? Ho un ottimo rapporto con i tifosi, sono stato lì per dieci anni, mi sono innamorato del club, della sua storia e ne sono diventato un tifoso. Da giocatore ho vissuto tutti i momenti più belli in assoluto. Era il club ideale in cui uno vuole finire la carriera, ma non è stato così. Non voglio andare alla Lazio ad allenare solo perché ci ho giocato. Non ho mai alzato il telefono per parlare con il presidente, con cui ho un ottimo rapporto, e chiedergli un ruolo. Prima voglio formarmi come allenatore, dimostrare che posso farlo, e poi avere una chance. Ma non ho fretta".