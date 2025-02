Liverani spiega: "Lazio, non sottovalutare il Viktoria Plzen. Evitare il derby..."

Evitato il derby in Europa League. Il sorteggio degli ottavvi ha accoppiato la Lazio con il Viktoria Plzen e la Roma con l'Athletic Bilbao in due parti diverse del tabellone. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Fabio Liverani ha commentato proprio la doppia sfida che dovrà affrontare la squadra di Baroni, soffermandosi poi anche sul 'caso portieri' tra Provedel e Mandas. Di seguito le sue parole.

“Il derby può essere affascinante, ma è anche fonte di grande tensione. Evitarlo è un qualcosa di positivo, senza dubbio. Non c’è niente di semplice in Europa, ma la Lazio può pensare di arrivare in semifinale. Occhio, il Viktoria Plzen in casa va forte e fa molti gol. E’ una squadra da tenere in grande considerazione che propone un calcio offensivo. Ripeto, specialmente in casa sono molto fastidiosi. Per la Lazio un giusto ‘premio’ per il percorso fatto nella fase precedente. Fosse stato il derby, sarebbe stato un sorteggio abbastanza beffardo. Provedel-Mandas? Il portiere è un ruolo delicato, se domani giocasse il greco (e magari anche le prossime) poi riprendere mentalmente Provedel sarebbe molto complesso. Il cambio in porta non è come gli altri ruoli, quindi attenzione…"