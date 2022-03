Luka Romero in tribuna nel 3-0 dell'Argentina al Venezuela

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non c'è stata la gioia dell'esordio con l'Argentina dei grandi per Luka Romero, convocato dal ct Scaloni per le sfide contro Venezuela (vinta 3-0) e Ecuador, valide per le qualificazioni ai Mondiali. Con il pass già staccato per il Qatar l'Albiceleste vince con il tris firmato da Nico Gonzalez della Fiorentina, Di Maria e Messi, incantando il giovane laziale Luka, lasciato in tribuna. Forse avrà minuti o sarà almeno in panchina contro l'Ecuador, sognando il debutto.

