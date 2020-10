Malagò: "La call sullo sport con il premier Conte un formidabile minestrone"

Giornata intensa per il premier Giuseppe Conte che questa mattina ha partecipato ad una call sullo sport insieme ai ministri dell'Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Da questa assemblea era assente la Serie A ma le difficoltà non sono mancate: "È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà. Ringrazio dell'invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall'altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo". Queste le parole del numero uno del Coni Giovanni Malagò riportate dall'Ansa.

