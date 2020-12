Mancini (DAZN): "Lazio, segnali positivi con Napoli e Milan. I cambi di Inzaghi..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Riccardo Mancini, voce di DAZN: "Ho visto una Lazio in ripresa, rispetto a quella di un mese fa. Sia contro il Napoli che contro il Milan ho visto segnali positivi, poi gli episodi l'hanno condannata. Con i rossoneri i biancocelesti hanno fatto la propria prestazione, ha dominato a San Siro, poi il gol all'ultimo minuto li ha condannati. Spesso, nel passato, gli uomini di Inzaghi non affrontavano in questo modo partite del genere. Ha un gioco predominante, i suoi uomini migliori sono in palla perchè hanno dimostrato di saper trascinare. A livello difensivo qualcosa paga, c'è qualche piccola sbavatura che però si può correggere. Comunque, rispetto a un mese e mezzo fa è una Lazio diversa. Quest'anno c'è più concorrenza per il piazzamento in Champions ma bisogna essere fiduciosi. I cambi di Inzaghi col Milan? Non li ho capito nemmeno io, sul campo si è sentita molto l'assenza di Milinkovic e di Immobile. Sono mancati non solo a livello tecnico, ma anche di personalità. In questo momento bisogna pensare anche all'assenza di Leiva, fondamentale nel centrocampo biancoceleste. Nè Cataldi, nè Escalante possono fare quel tipo di lavoro. In difesa Patric non è all'altezza degli altri difensori, ogni tanto lo vediamo sganciarsi per andare in avanti e lasciare il buco dietro".