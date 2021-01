Materazzi: "Per la Lazio il derby può essere la svolta. Se vincesse..."

Il derby è sempre più vicino, la Lazio si avvicina alla stracittadina con più certezze. Ai microfoni di TMW ha commentato il match imminente l'ex tecnico biancoceleste Giuseppe Materazzi: "Sono convinto che sarà una bella partita perchè le due squadre giocano bene. Mi viene da ipotizzare un 3-3, perchè le due formazioni esprimono un bel gioco offensivo. Per la Lazio questa partita può dire molto perchè viene fuori da un periodo non esaltante, al di sotto aspettative. Ora le due vittorie consecutive l'hanno riportata in una posizione migliore. Dovesse vincere domani, vedremmo una Lazio ancor più pimpante, manovriera, con quella disinvoltura dei palleggiatori al limite dell'area avversaria che è una loro caratteristica".

Lazio, Castroman: "Quel gol al derby è stata la rete che tutti sognano"

Briga: "La mia lazialità trasmessa di Padre in Figlio. Derby? Dico che..."

TORNA ALLA HOMEPAGE