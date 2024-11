Mattei: "Vi svelo il segreto di questa Lazio. In campo non bisognerà..."

Dopo Como arriva il Cagliari. La Lazio chiude l'undicesima giornata di Serie A con la sfida in casa contro la squadra di Davide Nicola. Ai microfoni di Radiosei il giornalista di fede biancoceleste Stefano Mattei ha espresso il suo pensiero sulla partita, soffermandosi sulle qualità della formazione di Baroni. Ecco cosa ha detto: "Il segreto di questa Lazio è che cambiano i fattori in campo, ma non il risultato. Questo dovrà essere il segreto anche in vista di questa sera. La squadra dovrà confermare l’approccio giusto alla partita, che ha sempre avuto tranne a Udine. In Serie A ancora non c’è la lepre, il Napoli ha già perso due partite e ora avrà un calendario difficile. Non bisognerà lasciare punti quando si ha l’occasione di farli, adesso il calendario è favorevole“.