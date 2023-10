Medio Oriente, gli ultras del Celtic si schierano: "Allo stadio con..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

È guerra in Medio Oriente. Dopo gli attacchi palestinesi degli scorsi giorni su Israele, il conflitto tra i due paesi si è drammaticamente acuito, arrivando a un punto di non ritorno. Diverse le condanne alla violenza provenienti dalla politica e dalla società civile, che hanno chiesto un celere ripristino della pace. Anche lo sport ha espresso le proprie posizioni, in particolare le curve, come, per esempio, quella del Celtic, prossimo avversario della Lazio in Champions. La Green Brigade, gruppo organizzati della squadra scozzese, in vista del match europeo contro l'Atletico Madrid, hanno chiesto ai propri tifosi di presentarsi allo stadio con una bandiera palestinese. Questo il comunicato completo.

"Palestina libera: facendo seguito a un recente comunicato, vorremo reiterare la nostra convinzione incrollabile che noi, e tutti i tifosi di calcio, abbiamo il pieno diritto di esprimere posizioni politiche, come ogni altro cittadino fa altrove nella società. Il calcio rimane una delle poche aree della società dove la 'working class' ha un indirizzo politico genuino e non dettato da un gruppo elitario che ha ripetutamente dimostrato disprezzo per la storia e le tradizioni del Celtic Football Club. La Green Brigade è e rimane inequivocabilmente al fianco della Palestina e chiediamo al tifo del Celtic di stare dalla parte giusta della storia. Nel 2016, ci siamo schierati al fianco della Palestina, ora più che mai ha bisogno della nostra solidarietà. Il 24 ottobre, contro l'Atletico Madrid, chiediamo ai tifosi del Celtic di sventolare la bandiera della Palestina e mostrare che il Celtic Football Club sta con gli oppressi e non con gli oppressori".