Meteo Roma / Pioggia e temporali senza sosta: allerta per venerdì 15 novembre

Pioggia e temporali senza sosta, questo dicono le previsioni del Meteo Roma. Anche nella giornata di oggi sono previste infatti precipitazioni molto intense, soprattutto nel pomeriggio quando potranno cadere fino a 3.3 mm di pioggia ogni 60 minuti. Non ci sarà tregua fino al tardo pomeriggio di domani quando il Sole farà nuovamente capolino su Roma. Sarà però una breve parentesi: allerta per Venerdì 15 novembre quando l'attività elettrica sarà decisamente intensa con temporali anche violenti e rovesci che causeranno quasi certamente disagi: la pioggia sarà nell'ordine infatti dei 9.9 mm per ora, il triplo di quella che cadrà oggi su Roma stessa.