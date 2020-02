Milan, Ibrahimovic: "L'Inter non mi è sembrata da secondo posto"

L'Inter vince in derby in rimonta, dopo aver sofferto per tutta la prima frazione di gioco ed essere andata negli spogliatoi sotto di due reti. A San Siro alla fine termina 4-2 la sfida col Milan, che lascia amarezza nei protagonisti rossoneri. Al termine della gara ai microfoni di Sky è intervenuto Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato così il match: "Difficile spiegare, il primo tempo quasi perfetto, il secondo totalmente il contrario. Quando perdi è difficile, soprattutto in un derby così, giovedì c'è la prossima partita, recuperiamo bene e puntiamo a quella di giovedì". Poi conclude con una considerazione sull'Inter: "Secondo me conta anche l'esperienza in queste partite, se vinci 2-0 devi saper gestire. Comunque nel primo tempo l'Inter non l'ho vista da secondo posto, mentre nella ripresa lo hanno dimostrato".