Milan, lavori in corso per Theo Hernandez: non si esclude la cessione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è ancora un rebus. La panchina di Paulo Fonseca e un rendimento altalenante rappresentano l'attualità, sullo sfondo della trattativa per il prolungamento del contratto. In questo senso, la cessione, in estate o addirittura a giugno, che diventa una possibilità. L'accordo fra il club rossonero e il difensore francese è in scadenza nel 2026: nelle scorse settimane, in una fase declinata nella stagione del club, si è tenuto un nuovo incontro fra la dirigenza di via Aldo Rossi e l'agente del giocatore.

Il clima, sottolinea TMW, resta positivo, come raccontato dai protagonisti del summit. L'agente di Theo ha ribadito la voglia di rimanere a Milano, la proposta economica ne farebbe uno dei giocatori più pagati in rosa. Nello specifico, il Milan ha messo sul piatto un aumento dell'ingaggio a circa 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus che portino il totale a circa 6 milioni.

Il rinnovo, però, non escluderebbe la cessione. Per il Milan, Theo rappresenta un asset da valorizzare. Non da tenere in futuro a tutti i costi, e lo stesso giocatore ha dovuto digerire esclusioni pesanti, su tutte quella contro il Genoa. Alla finestra, club come Bayern Monaco e Real Madrid, che da tempo monitorano l'evolversi della situazione. Nello stesso confronto con l'agente del francese, la dirigenza milanista ha chiarito che, di fronte a offerte particolarmente ricche, si potrebbero aprire spiragli per una cessione già nel prossimo mercato invernale.