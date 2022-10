Milan, problemi per Pioli: si ferma ancora Maignan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola in casa Milan. Altro infortunio per Mike Maignan. Nuovo stop per il portiere rossonero che, come riporta Sky Sport ha infatti riscontrato un problema al polpaccio e per questo, sono in corso in questi minuti gli esami strumentali che diranno di più sugli eventuali tempi di recupero. Il portiere francese sembrava prossimo al ritorno dopo il problema muscolare subito in Nazionale. Spazio ancora a Tatarusanu tra i pali dunque, in attesa di capire l'entità dell'infortunio.