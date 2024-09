Milan, tegola per Fonseca: Bennacer out per settimane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luce su Bennacer. Un paio di giorni fa, dal ritiro dell'Algeria è arrivata una pessima notizia per il Milan e per Paulo Fonseca: Ismael impegnato in questi giorni con la sua nazionale nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa, si è infatti infortunato al polpaccio e dovrà stare fuori per diverse settimane. Questo il report del Milan al riguardo: "Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale".