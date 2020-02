Milan - Verona, espulso Amrabat: non ci sarà contro la Lazio

Settimana impegnativa con la Lazio, che mercoledì affronterà in casa il Verona. Juric dovrà fare a meno però di Amrabat, pedina importante del suo scacchiere. Infatti, durante il match con il Milan, il calciatore è stato espulso per un intervento scomposto su Castillejo. Amrabat avrebbe saltato la gara con la Lazio anche a dicembre, in quanto squalificato. Non scese in campo invece con la Spal, proprio perchè la sfida con i biancocelesti è slittata al 5 febbraio. Insomma, quasi un segno del destino.

