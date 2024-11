MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: “Rigore? Dopo la revisione di solito lo danno sempre…” - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Il contatto in area di rigore e il penalty non fischiato nei confronti di Isaken rimaranno senza ombra di dubbio un tema di discussione della sfida tra Lazio e Ludogorets. Al termine della sfida proprio il danese si è così espresso ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista: "C’è frustrazione ma dobbiamo vedere anche la prestazione completa. Siamo felici di essere ancora al primo posto ma ovviamente volevamo vincere questa gara. Siamo stati i migliori oggi".

RIGORE - "Rigore? Ho sentito il contatto, per me è rigore ma l’arbitro mi ha detto che il tocco è stato troppo leggero. In genere quando l’arbitro rivede le immagini al VAR concede il rigore, questa volta no. Sono rimasto sorpreso".

PRESTAZIONE - "Siamo stati così e così nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. Non possiamo vincere tutte le gare ma adesso pensiamo al Parma. Ci sono tante gare difficili e per noi è una grande opportunità in campionato. Giochiamo a un livello molto alto in questo momento, ci sentiamo bene e siamo pronti per confrontarci con le squadre più forti. Arbitro? Difficile parlare da dentro al campo, io ero concentrato sulla gara. Penso solo al rigore".

CONDIZIONE - "Sono stato male gli ultimi tre giorni e quindi oggi non ero al 100% ma mi sento bene, sono molto felice".

