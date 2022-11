Mondiali 2022, clamoroso Ghana: parte per il Qatar ma scorda le divise ufficiali...

TUTTOmercatoWEB.com

Ha del clamoroso quello che sta accadendo al Ghana. La Nazionale, che prenderà parte al Mondiale in Qatar, è infatti partita senza portare con se le divise ufficiali. Come riportato da Canal 2 International la squadra e lo staff hanno dimenticato le maglie che la Federazione ha prontamente spedito. Il problema? Il rischio concreto che non arrivino in tempo a causa della lentezza delle poste ghanesi. C'è tempo fino al 24 novembre, data in cui la selezione di Addo esordierà contro il Portogallo.