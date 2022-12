Mondiali 2022 | L'Uruguay di Vecino in lacrime: Corea del Sud e Portogallo agli ottavi

Lacrime in panchina ancora prima della fine della gara tra Ghana e Uruguay, il gol della Corea del Sud condanna la Nazionale di Alonso all'eliminazione dal Mondiale proprio nel finale di gara. La Celeste ha infatti condotto la sua gara al meglio battendo il Ghana per 2-0 grazie alla doppietta di De Arrascaeta ma è la vittoria della Corea del Sud sul Portogallo a scombinare tutti i piani.

Nell'altra gara del Gruppo H il Portogallo passa in vantaggio grazie alla rete di Horta ma la Corea del Sud trova il pareggio con Kim Young-gwon e poi quando la sfida sembrava indirizzata sull' 1-1 la zampata di Hee-chan cambia tutto e porta i coreani di Bento agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. All'Uruguay sarebbe bastato segnare una rete in più per qualificarsi, rete che però non è arrivata.