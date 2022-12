Morte Mihajlovic | Fisichella: "Eravamo grandi amici. Ci prendevamo in giro e le nostre mogli..."

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

La morte di Mihajlovic ha scosso tanti sportivi, personalità importanti e tifosi da tutto il mondo. Gli amici, in particolare, quest'oggi piangono in silenzio. Fra questi Giancarlo Fisichella. L'ex pilota di Formula 1 era un suo grande amico, tant'è che Mihajlovic era al suo matrimonio pronto a tirare il riso nel lontano 2009. Lo stesso Fisichella ha voluto ricordare il loro rapporto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it & F1-News.eu: "C'è stato un bellissimo rapporto di amicizia fra noi. Ci sono state tante occasioni in cui abbiamo dormito insieme, uno a casa dell'altro. Anche a Genova. Le nostre mogli, Arianna e Luna, si conoscevano da anni, dai tempi di Non è La Rai. Nei primi anni 2000 lui venì anche a un paio di Gran Premi. Ci vedevamo spesso, tante cene. Ci prendevamo in giro, io della Roma e lui della Lazio. Sono rimasto veramente malissimo, ho perso un amico oggi".