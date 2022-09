MOVIOLA - Lazio-Feyenoord, gara non difficile per de Burgos. Ma c’è un errore grave…

Fonte: Lalaziosiamonoi

Termina con una importante vittoria per la Lazio il primo match diretto da Ricardo De Burgos Bengoetxea con i biancocelesti. Partita abbastanza facile da amministrare per il fischietto di Bilbao che comunque commette un errore grave concedendo un rigore al Feyenoord che non c'è. Per sua fortuna la sbavatura non incide sul risultato finale. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

8’ - Ammonizione troppo severa per Felipe Anderson che, dopo pochi minuti di gara, blocca fallosamente la ripartenza di Szymanski. L'arbitro tira fuori subito il cartellino.

33' - Proteste ospiti per un presunto fallo di mano in area di Luis Alberto. Il braccio dello spagnolo però è molto attaccato e, nella stessa azione, c’era anche un fallo di Danilo su Cataldi. Lettura giusta del direttore di gara.

45' - Concessi due minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

47’ - Azione pericolosa degli ospiti che vanno al tiro con Jahanbakhsh. Manca però la segnalazione di un evidente fuorigioco di Pedersen sullo sviluppo dell'azione.

67’ - L'arbitro concede il rigore al Feyenoord per un presunto fallo di Vecino su Gimenez. Il contatto tra i due però non esiste e il direttore di gara non viene richiamato dal Var. Errore grossolano della squadra arbitrale.

78’ - Cartellino giallo sacrosanto per Idrissi che stende fallosamente Basic.

90' - Il direttore di gara concede un altro rigore agli ospiti per un fallo di Gila su Gimenez con tanto di ammonizione. Stavolta però l'arbitro va al Var a rivederla e si accorge che il difensore spagnolo uncina il pallone in scivolata. Rigore e cartellino cancellati giustamente.

90' - Concessi tre minuti di recupero che però diventano cinque per il tempo perso durante la revisione Var.