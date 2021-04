Napoli - Lazio, squadra in partenza verso la città partenopea - VIDEO

Il treno per la Champions League è in arrivo, la Lazio è pronta a salirci su. Mancano ancora 8 fermate ai biancocelesti prima di raggiungere la destinazione tanto ambita, ma prima bisogna passare da Napoli, dove i biancocelesti si lotteranno domani sera il quarto posto con la squadra di Gattuso. I laziali si stanno dirigendo verso la città partenopea, sono da poco partiti dalla Stazione Termini e in serata raggiungeranno il capoluogo campano. Domani sera sapremo se Immobile & Co. potranno continuare il viaggio verso l'Europa dei grandi o dovranno scendere dal treno.