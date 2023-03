Nazionale, Vieri durissimo: "In Italia non piace la novità. Sono cazzate che vi mettono in testa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durissimo sfogo di Vieri. Durante una delle scorse puntate della Bobo Tv, l'ex attaccante di Inter e Lazio si è scagliato contro quelli che criticano la Nazionale e soprattutto Mancini per le sue ultime scelte. Queste le sue parole: ""Non bisogna parlare quando si gioca a calcio, ci si capisce al volo. Allora quando vai all'estero senza sapere la lingua non puoi giocare? Sono cazzate che vi mettono in testa, sono minchiate. Quando ero a Torino, Mondonico chiamava me che ero del '73 e non quelli del '71 in Primavera. Mi diceva che ero più forte di tutti e mi ha fatto esordire in A quell'anno. Ognuno deve fare il suo mestiere. Come ho fatto un gol con la Juve, in Nazionale hanno mandato via tutti e mi hanno fatto giocare titolare. In Italia non piace la novità, non è accettata. Mancini già quando giocava non si cacava nessuno. Fa di testa sua e fa bene. Tanto paga lui. Pafundi non gioca nell'Udinese e sti c***i. Lui lo chiama perché secondo lui ha qualità incredibili. Retegui gioca titolare, vuol dire che gli altri non sono all'altezza in questo momento. Mancio vuole giocare a calcio. Quando uno è bravo, gli altri rosicano".