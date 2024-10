Nazionali | Dia non si ferma più: entra e segna, il Senegal vola

Boulaye Dia s’aggiunge a Guendouzi e Dele-Bashiru ed è il terzo laziale a entrare nel tabellino dei marcatori della propria nazionale nel corso di questa prima tornata di partite internazionali. Il Senegal vince contro il Malawi e fa felice il pubblico di casa con un 4-0 che rispecchia a pieno l’andamento della partita, anche a causa dell’espulsione del portiere ospite dopo 16 minuti. Il vantaggio senegalese è firmato da Pape Gueye, centrocampista in forza al Villarreal. Il Senegal continua ad attaccare, ma non riesce a raddoppiare e allora al 65’ il ct Thiaw manda in campo Dia al posto di Ndiaye. L’attaccante biancoceleste si piazza alle spalle di Nicolas Jackson nel 4-2-3-1 del Senegal, nel ruolo che ricopre anche alla Lazio. Al 69’ il Senegal raddoppia con Sadio Mane, poi al 71’ ecco il tris proprio a firma di Boulaye Dia che sfrutta un intervento maldestro di Mwase, salta il portiere del Malawi, evita anche il ritorno di Mwase e deposita in rete. Per Dia è il settimo gol con la maglia del Senegal alla 29esima presenza. Il poker arriva poco dopo, con il Malawi ormai arreso, al termine di un'azione personale di Nicolas Jackson. Dia sfiora anche la doppietta, ma il Malawi si salva con Chembezi che sulla linea respinge il tiro del laziale. Il Senegal sale così a quota sette punti nel proprio girone e aggancia in testa il Burkina Faso. Prossimo impegno per il Senegal e per Dia tra quattro giorni, il 15 ottobre, sempre contro il Malawi, ma stavolta fuori casa.